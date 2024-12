Guerra nas estrelas? EUA dizem que Rússia tem arma nuclear no espaço

Kosmos estaria "seguindo" um satélite-espião do Exército dos EUA. O USA 314 é parte da série Keyhole 11, de dispositivos de vigilância secretos, e foi lançado originalmente em 2021. Os EUA usam a designação "keyhole" como código para satélites-espiões desde a Guerra Fria.

Você não consegue realmente implantar um satélite e mantê-lo o tempo todo próximo a outro. Mas eles se movimentam e se aproximam a uma distância relativamente pequena um do outro a cada dia ou outro. A Rússia às vezes declara que estes satélites são 'inspetores'. Certamente deixa o Exército dos EUA nervoso. É compreensível. Pavel Podvig à NPR

Distância entre satélites no seu ponto mais próximo é menor do que 50 km. "Eles ainda estão bem distantes, mas para os padrões espaciais, é muito perto", opinou Pavel, sugerindo que russos usem o Kosmos para, ao menos, monitorar as atividades do Exército dos EUA.

Imbróglio diplomático

Denúncia da existência do Kosmos foi feita em 14 de fevereiro pelos EUA. Michael Turner, presidente da Comissão de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, emitiu uma declaração em que advertia sobre "uma séria ameaça à segurança nacional". Pouco depois, a Casa Branca confirmou que a Rússia estava desenvolvendo uma arma antissatélite de grande potência.

Putin negou no dia 20 de fevereiro. Ele ainda declarou-se "categoricamente contra o uso de armas nucleares no espaço" e clamou que todos os governos ratifiquem os tratados vigentes de desarmamento. Em abril, Japão e EUA apresentaram no Conselho de Segurança da ONU uma proposta de reforço da validade do tratado atual, que proíbe o uso de armas de destruição em massa no espaço. A Rússia o vetou, no entanto, reportou o jornal El País, contradizendo as declarações de seu presidente.