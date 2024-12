Suspeito de matar CEO criticou grandes empresas: 'Não ligam para você'

Dono de coworking onde trabalhava diz que era "cara legal". Ao New York Times, Nam Vu, co-fundador do Hub Coworking Hawaii, disse que não tinha "nada estranho" com Mangione. Não foi especificado quando o homem começou a frequentar o espaço, mas fazia um ano que sua assinatura estava inativa.

Tinha foto de radiografia em rede social. Em seu mural no X, Luigi postou uma foto sua, de um Pokémon e de uma radiografia de uma coluna espinhal, com o que parecem ser pinos de metal aplicados. Ainda não se sabe se a imagem faz referência à relação de Mangione com empresas de plano de saúde.

Imagem de radiografia de coluna espinhal publicada por Luigi Mangione Imagem: Reprodução/X/@PepMangione

O que aconteceu

Suspeito está sendo interrogado. Luigi Nicholas Mangione foi preso hoje (9) na região de Altoona, Pensilvânia, a 375 quilômetros de distância de Nova York, em uma unidade da lanchonete McDonald's.

Prisão ocorreu por apresentação de documento falso. Embora tenha sido denunciado por semelhança com as fotos divulgadas pela polícia de Nova York, o suspeito foi preso por apresentar um documento falso de Nova Jersey e por posse ilegal de arma.