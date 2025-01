'Fornada' contra judeu e ebola para imigração: as falas polêmicas de Le Pen

No ano anterior, um jornalista da AFP já havia reportado que ele teria afirmado, em reunião da Frente Nacional, que havia muitos homossexuais em seu partido. "Eles não me incomodam, desde que não ponham as mãos na minha braguilha ou nas dos nossos meninos e meninas." Ainda segundo ele, ser homossexual não era crime, mas uma "anomalia biológica".

'Raças não são todas iguais'

Em entrevista ao jornal francês Le Monde, em 2007, o político defendeu antigas observações consideradas racistas pela opinião pública francesa com novos comentários, um deles capacitista.

Uma pessoa velha não é igual a uma jovem, uma pessoa com uma perna só não é uma estrela da dança. Você não consegue contestar a desigualdade das raças, o que eu tenho apontado quando digo que é óbvio que negros são muito melhores do que brancos ao correr, mas brancos são melhores nadando.

Jean-Marie Le Pen em ato de seu partido em Paris, em 2015 Imagem: Kenzo Tribouillard/AFP

Confissão de tortura

Apesar de ter negado sua declaração posteriormente em sua carreira política, Jean-Marie Le Pen confessou à revista Combat, em 1962, que torturou prisioneiros e apoiadores (da independência) da Argélia quando era legionário do exército francês.