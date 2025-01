Desespero, prédios desabados e destroços: as imagens de terremoto no Tibete

Fotos e vídeos do tremor de 6,9 graus de magnitude que atingiu a região autônoma do Tibete mostram o desespero de moradores e o rastro de destruição que deixou ao menos 126 mortos nesta terça-feira (7).

O que aconteceu

Epicentro do terremoto foi a 10 km da superfície, em profundidade considerada baixa. Ele aconteceu na área rural de Dingri às 9h05 no horário local (22h05 no horário de Brasília).