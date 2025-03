Aposentada empurrada por policial volta a protestar na Argentina

Quero liberdade e dizer o que sinto, porque tenho direitos Beatriz Blanco em entrevista à mídia argentina

Imagens do episódio da última quarta-feira mostram o momento em que um policial dá um passo à frente e empurra a idosa, que cai de costas no chão. A repressão deixou mais de 50 feridos, entre eles o fotógrafo Pablo Grillo, atingido por uma cápsula de gás lacrimogêneo na cabeça.

Blanco nega agressão a policial

Após o incidente, a ministra da Segurança, Patricia Bullrich, chamou Blanco de "patoteira" e sugeriu que ela teria atacado o policial antes de ser derrubada. A aposentada negou e afirmou que apenas tentou chamar a atenção do agente para conversar.

Eu não bati nele, só toquei para que me escutasse. Mas eles têm algo dentro do capacete que não deixa ouvir. Ele se virou e me bateu com o cassetete Beatriz Blanco

Ela foi socorrida e levada ao Hospital Argerich, onde recebeu atendimento e teve alta no mesmo dia.