Pelo menos 340 pessoas são presas na Turquia em protesto contra governo

No dia anterior, apesar da proibição do governo e das barricadas policiais, milhares de manifestantes - 100 mil de acordo com estimativas da imprensa turca - reuniram-se do lado de fora da prefeitura de Istambul, onde o dirigente do Partido Republicano do Povo (CHP), Özgür Özel, falou à multidão.

"Sim, Erdogan está tentando eliminar seus rivais por meios ilegais. Vamos derrubar esse governo", declarou. "O mundo e a Turquia veem que o regime opressivo de Erdogan está tremendo, está prestes a entrar em colapso", acrescentou o dirigente do CHP, que faz oposição a Erdogan e que pediu que a pressão nas ruas continue até domingo.

De acordo com uma contagem da agência de notícias AFP, ocorreram manifestações em pelo menos 55 das 81 províncias da Turquia até o momento. Na sexta-feira, o presidente Recep Tayyip Erdogan disse em um discurso que as autoridades "não permitiriam que a ordem pública fosse prejudicada" e prometeu não "ceder ao vandalismo ou ao terrorismo de rua".

O prefeito Ekrem Imamoglu foi preso na quarta-feira, como parte da investigação sobre corrupção, suborno e manipulação de licitações municipais, na qual são acusados cerca de 100 outros réus, quase todos detidos.

A prisão do prefeito ocorreu poucos dias antes de sua esperada nomeação como candidato à presidência pelo CHP, da oposição.

Nascido em 1971, antes de iniciar carreira política Ekrem Imamoglu estudou administração de empresas e trabalhou na gastronomia e construção civil. De 2002 a 2003, foi membro da presidência do clube de futebol Trabzonspor.