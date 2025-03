Papa Francisco terá alta amanhã após 36 dias internado, informam médicos

O papa Francisco, 88, terá alta amanhã após 36 dias internado, informaram os médicos que o acompanham em coletiva na tarde de hoje, em Roma.

O que aconteceu

Equipe médica do Hospital Gemelli anunciou que pontífice pode seguir tratamento em casa, com remédios via oral. Médicos afirmaram que Francisco apresentou quadro respiratório grave, mas que está estável há duas semanas e com melhores significativas há dez dias. Papa foi internado em 14 de fevereiro devido a uma bronquite persistente.

Rotina terá restrições de trabalho, com indicação de repouso por dois meses. Papa também não poderá receber muitas pessoas ao mesmo tempo, disseram os especialistas. Francisco irá para a sua residência oficial, a Casa Santa Marta, no Vaticano.