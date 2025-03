Polvo é flagrado 'pegando carona' em cima de tubarão na Nova Zelândia

O polvo da espécie maori "pegando uma carona" com o tubarão-mako foi um achado misterioso. Segundo Rochelle, o polvo costuma ficar no fundo do mar, enquanto este tubarão fica mais próximo da superfície.

Tubarão-mako é uma das espécies mais rápida do oceano, podendo atingir mais de 50 km/h. Na publicação sobre a descoberta, a pesquisadora brinca que o polvo deve ter "tido uma experiência e tanto".

Esse encontro do polvo com o tubarão é um lembrete das maravilhas do oceano. Ao apoiar iniciativas para conservar os oceanos, podemos assegurar que momentos extraordinários como este continuem a acontecer

Rochelle Constantine, pesquisadora da Universidade de Auckland, na Nova Zelândia