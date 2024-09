Capivaras são flagradas com 'mechas' loiras e isso não é um bom sinal

Como nos humanos, o excesso de sol e falta de umidade danificam os pelos. "É praticamente o mesmo mecanismo que faz com que pessoas que se expõem muito ao sol tenham o cabelo, a barba, o bigode e até os pelos do corpo mais aloirados. O calor e a baixa umidade do ar fragilizam a estrutura dos fios".

Esse fenômeno é conhecido como fotodegradação da melanina. A melanina, o pigmento que dá cor à pele, cabelos e pelos, começa a se decompor quando exposta à luz solar intensa.

Como os fios de cabelo e pelos são compostos por células mortas, eles não possuem a capacidade de se regenerar. Eles ficam desprotegidos contra os danos causados pelos raios ultravioleta. Assim, o sol quebra o pigmento, fazendo com que os pelos adquiram uma aparência mais clara, semelhante ao que acontece com humanos que ficam muito tempo no sol.

Principal causa é a ação do sol e do clima seco, mas não se descarta outros fatores. O professor cita possíveis deficiências nutricionais; água contaminada por substâncias químicas; e doenças de pele.

Quando a mudança de cor afeta muitos animais de uma vez, a causa é provavelmente coletiva, como o sol e a baixa umidade. "A água contaminada pode ser um fator, mas doenças dermatológicas e deficiências nutricionais tendem a ser características mais individuais de cada animal", complementa.

Outro ponto levantado pelo professor é o ciclo natural de vida dos pelos. "Os pelos têm um tempo natural de vida e são periodicamente substituídos. O pelo velho pode estar mais ressecado e, consequentemente, mais claro até cair."