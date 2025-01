Esmalte e zoo: como caracóis extintos há 100 anos voltaram à natureza

Proteção contra predadores foi feita em cativeiro. Para protegê-los de predadores invasores, os caracóis foram levados para zoológicos no Reino Unido e na França. Sessenta deles ganharam um habitat cuidadosamente recriado no Chester Zoo, com condições ideais de alimentação e vegetação.

Restauração do habitat em ilha vizinha e monitoramento com canetas. Em cativeiro, os caracóis se multiplicaram, resultando em 1.329 filhotes. Cada indivíduo recebeu marcas coloridas de identificação, com canetas e esmaltes não tóxicos, para facilitar o acompanhamento após o retorno à natureza. Uma ilha vizinha, chamada Bugio, foi escolhida como refúgio seguro para o novo lar dos moluscos.

Monitoramento e importância para natureza

Rastrear caracóis ajudará a entender o retorno à natureza. "Isso nos permitirá localizar os caracóis e rastrear para onde se dispersam, o quanto crescem e como se adaptam ao novo ambiente", afirmou Dinarte Teixeira, biólogo conservacionista do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas da Madeira, em entrevista a BBC.

Os caracóis foram marcados com canetas e esmaltes não tóxicos para ajudar no monitoramento e rastreamento. Imagem: Chester Zoo/PA

Plano de recuperação. Gerardo Garcia, do Zoológico de Chester, descreveu a reintrodução como "um passo importante no plano de recuperação da espécie". Ele acrescentou: "Se tudo correr tão bem quanto esperamos, mais caracóis os seguirão na próxima primavera".