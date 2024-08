Ontem, quem arrasou em campo foram as brasileiras. Hoje, segundo Josias de Souza, foi Jair Bolsonaro. E sem tocar na bola, só no golpe de vista.

Carolina Brígido e Mateus Coutinho resumem a história: "O TCU (Tribunal de Contas da União) quis dar uma de Pôncio Pilatos e lavar as mãos sobre as regras de presentes recebidos por presidentes da República. Liberou geral e deixou, dessa forma, a cargo do STF (Supremo Tribunal Federal) julgar se apropriações de objetos por ex-governantes é crime ou não".

A decisão alivia Lula de devolver um relógio e, talvez, Bolsonaro de puxar cana pelo esquema da venda de joias. Pelo menos é assim que o time do capitão está enxergando o jogo, conta Raquel Landim.

Leonardo Sakamoto diz que Bolsonaro contou com aliados dentro do TCU para tirar a bola da zona do agrião A tabelinha que levou ao gol você confere agora, na narração de Josias de Souza.