Ala radical do PL tem que amadurecer e precisamos do centro, diz Valdemar Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto aguarda o fechamento das urnas no domingo com expectativa e apreensão. A sigla disputa 23 das 52 prefeituras que serão resolvidas em 27 de outubro, e o cacique atribui o resultado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. "Estamos em nove capitais [no segundo turno]. Tudo isso nós devemos a Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, esquece", disse, em conversa com o UOL. Veja o texto completo de Carla Araújo