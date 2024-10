Ala radical do PL tem que amadurecer e precisamos do centro, diz Valdemar

Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto aguarda o fechamento das urnas no domingo com expectativa e apreensão. A sigla disputa 23 das 52 prefeituras que serão resolvidas em 27 de outubro, e o cacique atribui o resultado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Estamos em nove capitais [no segundo turno]. Tudo isso nós devemos a Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, esquece", disse, em conversa com o UOL.

Apesar de não poder manter contato com o ex-presidente por conta da uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, o presidente do PL diz que conversa com Bolsonaro por meio do senador Rogério Marinho.