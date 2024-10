Ditadura temeu ser denunciada por genocídio de indígenas, revelam arquivos

Um ano depois, as Nações Unidas organizaram a Primeira Conferência Internacional sobre Direitos Humanos em Teerã, no Irã, para comemorar os 20 anos da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Segundo a pesquisa, a preparação brasileira incluía uma argumentação jurídica baseada em uma orientação assimilacionista, voltada para "civilizar" a população indígena e ignorar as alegações de genocídio. "O regime militar entrelaçou uma tradição de missão civilizatória com uma ideologia autoritária de unidade nacional para produzir práticas jurídicas racistas e coloniais em relação aos povos indígenas no Brasil", disseram os pesquisadores.

"Por trás dos argumentos legais da ditadura brasileira estava a ideia de 'democracia racial' entre as três raças no Brasil, os brancos, os negros e os indígenas", apontaram. "Ela pressupõe que a sociedade brasileira vivia em uma harmonia quase paradisíaca, e que a cooperação no trabalho era essencial para o desenvolvimento do país."

O que diziam os documentos

De fato, o documento preparatório da delegação brasileira evidencia o desconforto do governo logo em sua primeira linha, que afirma que "sabe-se que as Nações Unidas não têm autoridade para lidar com queixas materiais relativas a violações de direitos humanos".

Para os dois acadêmicos, a ditadura parecia visivelmente preocupada com o fato de que a questão dos direitos humanos poderia ser usada contra ela —daí a necessidade de reiterar que, "no campo dos direitos humanos, a ONU cumpre uma função essencialmente normativa e estimulante; ela não decide legalmente ou busca conciliação para questões ligadas aos Estados membros e indivíduos sob sua respectiva jurisdição".