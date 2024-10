Se Bolsonaro for preso, ele lança 'poste' que ganhará em 2026, diz Valdemar

A reversão da inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro para 2026 é considerada uma hipótese real para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Para isso, ele negocia com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), a votação do projeto de anistia aos presos de 8 de janeiro, incluindo uma emenda que possa livrar também Bolsonaro.

Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), mas também tem dito que vai conseguir reverter a situação e concorrer daqui a dois anos.

Em caso de condenação em processos que tramitam no STF, Valdemar ainda vislumbra que o capital político de Bolsonaro mostre sua força.