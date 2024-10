Governo criou 'orçamento paralelo' para Pé-de-Meia, aponta relatório do TCU

A reportagem mostrou que o MEC (Ministério da Educação) pagou neste ano R$ 3 bilhões aos beneficiários do Pé-de-Meia fora do Orçamento da União -- a medida contraria as leis do Pé-de-Meia, de Responsabilidade Fiscal e a Constituição.



A área técnica do TCU analisou as informações reveladas pelo UOL e recomendou ao ministro Augusto Nardes que instaure investigação "pela necessidade de completo esclarecimento, dada a sua relevância e possibilidade de reincidência".



Os técnicos afirmam que o ministro poderia "adotar medida cautelar, determinando a suspensão" dos pagamentos de forma a "preservar o interesse público", como pediu o Ministério Público junto ao TCU.

No entanto, eles sugerem aguardar uma explicação prévia para o que chamaram de "arranjo heterodoxo".

O MEC afirma que o Congresso aprovou, no orçamento de 2023, repasse de R$ 6,1 bilhões para o fundo privado onde está aplicado o dinheiro do Pé-de-Meia. No entanto, não solicitou autorização, em 2024, para sacar os recursos desse fundo e repassar aos estudantes (leia mais baixo).

'Orçamento paralelo'

Com orçamento de R$ 20 bilhões, o Pé-de-Meia é o principal programa do governo Lula (PT) para educação e tem o objetivo de evitar a evasão escolar.



Alunos de baixa renda recebem uma mesada em troca de cursarem o segundo grau. Ao longo de três anos, são R$ 9.200 por estudante.



Como revelou o UOL, o governo pediu autorização do Legislativo apenas para depositar os recursos do programa em um fundo privado na Caixa (o Fipem), mas não solicitou o aval para sacar os valores que pretendia gastar neste ano.



Para a área técnica do TCU, isso indica que o MEC fez um "orçamento paralelo".