Bolsonaro perde em 8 das 11 cidades que visitou na reta final do 2º turno

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não foi feliz em suas escolhas na segunda etapa das eleições municipais. Das onze cidades que fez campanha, o ex-presidente amargou oito derrotas, incluindo a de Goiânia, cidade que ele optou para investir na véspera da eleição. Em um embate direto com o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), Bolsonaro tinha as esperanças de o correligionário Fred Rodrigues (PL) desbancasse Sandro Mabel (União Brasil). Veja o texto completo de Carla Araújo