Bolsonaro perde em 8 das 11 cidades que visitou na reta final do 2º turno

Outra capital importante em que o ex-presidente esteve no segundo turno e acreditava na vitória foi Manaus, onde o candidato Capitão Alberto Neto (PL) foi derrotado pelo atual prefeito, Davi Almeida (Avante).

Capitão Alberto surpreendeu no primeiro turno. Ele aparecia em quarto nas pesquisas, mas conseguiu chegar ao segundo turno, com o apoio de Bolsonaro. Além de Bolsonaro, o candidato do PL contou com o reforço de outras lideranças da direita, como Michelle Bolsonaro (PL) e Nikolas Ferreira (PL-MG).

Belo Horizonte foi mais uma cartada fracassada de Bolsonaro, que reforçou a campanha de Bruno Engler (PL) na reta final, mas não conseguiu derrotar Fuad Noman (PSD). Engler é uma das figuras de destaque do PL, um bolsonarista considerado raiz.

Outras cidades que o ex-presidente visitou na reta final e em que os seus candidatos foram derrotados são Aparecida de Goiânia (GO), Santarém (PA), João Pessoa (PB), Santos (SP) e Palmas (TO).

Vitória em SP, Cuiabá e Anápolis

Bolsonaro teve êxito em três cidades onde fez campanha: São Paulo, Cuiabá e Anápolis (GO).