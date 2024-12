'Traído' e 'escanteado', Ramos tenta justificar ausência em plano golpista O general da reserva e ex-ministro de Jair Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos, ainda não está envolvido nas investigações dos planos golpistas elaborados por generais e tem dito a amigos próximos que não tinha conhecimento da trama que estava em curso no Palácio do Planalto, pois estaria "escanteado" e teria sido "traído" pelos seus colegas de farda. O nome de Ramos tem chamado a atenção de investigadores, principalmente após a prisão do general Mário Fernandes, que foi secretário-executivo quando Ramos era ministro da Secretaria-Geral, entre julho de 2021 e dezembro de 2022. Veja o texto completo de Carla Araújo