'Traído' e 'escanteado', Ramos tenta justificar ausência em plano golpista

O general, que na época estava no Comando Militar do Sudeste, agradeceu Bolsonaro pela confiança para uma "tarefa vital". "Sob a sua liderança, alçaremos voos juntos e nos lançaremos nesse salto gigante rumo ao futuro mais promissor do Brasil", disse no evento de passagem de cargo no comando.

Ele sempre gostou de exaltar sua proximidade e amizade com Bolsonaro. Seu gabinete era repleto de fotos antigas dos dois e de passagens da vida militar.

Apesar disso, sua passagem no governo acabou desgastando a relação, e Ramos costuma dizer que deixou alguns desafetos pelo caminho.

Em março de 2021, o general assumiu a Casa Civil, um dos ministérios mais importante do governo.

Em julho de 2021, quando Bolsonaro resolveu entregar o ministério para o centrão e para Ciro Nogueira (PP-PI), Ramos foi nomeado para a Secretaria-Geral, onde ficou até o fim do governo.

Na época, ao saber pela imprensa de que havia perdido um posto de prestígio para cuidar da pasta que é considerada uma "prefeitura do Planalto", Ramos afirmou que "estava em choque" e tinha sido "atropelado por um trem".



A convivência com colegas de Esplanada também foi se desgastando com o passar do tempo. Ramos era chamado de fofoqueiro por alguns ministros e foi chamado de traíra pelo então ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, num episódio que acabou selando sua saída do governo.