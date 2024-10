Fernando Collor, sobrinho do ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello, conseguiu reconciliar a família, mas ficou longe de se eleger vereador em Maceió. Na votação deste domingo (6), ele teve apenas 569 votos, ficando na 126ª colocação. A Câmara da capital alagoana terá 27 vereadores a partir de 2025. Fernando Lyra Collor foi candidato pelo PSB e, na reta final de campanha, teve apoio do tio, com quem vivenciou um momento histórico na quinta-feira: ele e sua mãe, a empresária Thereza Collor, fizeram as pazes 32 anos após o impeachment.