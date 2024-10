Violência política vira ponto cego da Justiça Eleitoral e assombra 2026

Em declaração à imprensa, a presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, lamentou o fato. Mas ponderou que, antes desta eleição, não havia dados concretos sobre dinheiro ilícito nas campanhas. "Então, daqui para frente, nós vamos nos esmerar", anunciou.

As apreensões em massa foram fruto da criação de uma sala de situação integrada com representantes da Justiça Eleitoral, Segurança Pública, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Corpo de Bombeiros. Na sala, telas de monitoramento apontam denúncia de práticas criminosas e ocorrências de prisões.

Outro setor que pareceu mais calmo em relação às eleições de 2018, 2020 e 2022 foi o das fake news. Em que pese a postagem de Pablo Marçal (PRTB) com informação falsa sobre o concorrente Guilherme Boulos (PSOL), as eleições não foram inundadas em fake news como as anteriores. O setor de checagem de informação falsas do TSE não recebeu denúncia relevante neste ano.

A expectativa de deep fake com base em inteligência artificial também não se concretizou. No início do ano, o TSE editou norma específica sobre o tema, na tentativa de coibir a prática pela raiz. O que não se sabia era que a agressão entre candidatos seria por meio de vias de fato, com destaque para a cadeirada de José Luiz Datena contra Marçal.

Frear a violência política será uma tarefa mais árdua para a Justiça Eleitoral. Mesmo porque uma parceria com órgãos de segurança talvez não seja suficiente para coibir a prática.

O advento Marçal mostrou que o comportamento violento de políticos em projeção atingiu patamar assustador. O que era operado no campo das fake news sobre urnas eletrônicas em 2018 saltou para a agressão física em 2024. Para 2026, a perspectiva não é das melhores.