PT sofre derrota na capital e nas maiores cidades da Bahia

Militância petista não embarcou com candidato vinculado com a direita

Os 137.298 votos conquistados por Geraldo Junior na eleição deste domingo (6) ficaram bem abaixo do até então recorde negativo que era a votação da candidata do PCdoB, Alice Portugal, representante do grupo na eleição de 2016, que obteve 193.102 votos.

Como foi adiantado aqui pela coluna, no mês de junho, a escolha de um candidato com vínculo histórico com a direita constrangeu a militância do PT, que não embarcou na campanha do vice-governador, que até pouco tempo era aliado de ACM Neto, principal adversário do projeto petista na Bahia.

O erro da escolha de Geraldo pela cúpula do PT baiano, por indiferença com a disputa na capital do estado, ou talvez pela arrogância conquistada nos anos de poder, começou em 2022. Em vista a eleger Jerônimo Rodrigues e manter o comando do governo, o partido foi buscar o apoio de Geddel Vieira Lima que ainda comanda o MDB no estado, mesmo após condenação por lavagem de dinheiro e associação criminosa, no escândalo das malas com R$51 milhões encontrados em um apartamento em Salvador.

Os mais insatisfeitos não eram os quadros do partido, que ocupam cargos nas gestões petistas e que, no final das contas, tiveram que segurar a bandeira de Geraldinho e se apoiarem na ideia do "Lula em Salvador é 15", confiando que o poder eleitoral do presidente seja suficiente para eleger qualquer aliado.

Os que mais apontaram a incoerência na escolha do candidato à eleição deste ano foram os militantes dos movimentos sociais que formam a base orgânica do partido. São lideranças sociais, comunitárias e sindicais que historicamente se envolvem nas campanhas, de forma espontânea, por encontrar convergência nos projetos políticos da esquerda brasileira que o PT ainda representa.