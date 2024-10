A 1ª Câmara de Direito Público do TJ-PE (Tribunal de Justiça de Pernambuco) atendeu a um pedido da CPRH (Agência Estadual de Meio Ambiente) e determinou, nesta quarta-feira (23), a imediata demolição do muro de mais de 500 metros erguido ilegalmente na praia do Pontal de Maracaípe, no município de Ipojuca, no litoral sul de Pernambuco. Segundo a CPRH, o muro foi erguido em área de preservação ambiental, invadindo a faixa de praia e prejudicando a fauna e a flora locais. Alega que o muro se projetou sobre uma área mais de duas vezes superior à autorizada (leia mais abaixo).