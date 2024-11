Laudo alega falhas e questiona 'crescimento' de fazendas de família em Jeri O Conselho Comunitário de Jericoacoara divulgou um laudo técnico nesta sexta-feira (8) questionando o registro de terras apresentado pela família da aposentada Iracema Correia São Tiago, 78, que reivindica a propriedade de uma área superior a 80% da Vila de Jeri, no município de Jijoca de Jericoacoara (CE). Segundo o documento, a medição que aumentou em 107% o tamanho da fazenda, e que foi registrada em cartório em 2007, não é correta, é repleto de falhas e deve ser anulada. O documento foi enviado para o MPCE (Ministério Público do Ceará) e para a PGE (Procuradoria Geral do Estado), que apuram o caso. Veja o texto completo de Carlos Madeiro