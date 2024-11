A aproximação inédita do grupo indígena isolado mais populoso do mundo, o povo Mascho Piro, tem gerado medo em indígenas, entidades e autoridades do lado brasileiro da Amazônia, que temem um perigoso contato na Terra Indígena (TI) Mamoadate, no Acre. Isso poderia gerar conflitos e, na pior hipótese, levar doenças a uma tribo sem qualquer imunidade. Os Mashco Piro vivem na região da fronteira entre Peru e o estado do Acre. A estimativa é são cerca de 750 pessoas, que vivem de forma nômade no território percorrendo grandes áreas entre a Amazônia dos dois países.