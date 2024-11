Brasileiro cria restaurante secreto para debater política em Buenos Aires

Nesse caldeirão de possibilidades, mesmo figuras controversas como o presidente Javier Milei não ficariam de fora do menu político da Casa Moema.

"Gostamos quando podemos propor diálogos com convidados e com públicos diferentes. Receberíamos Milei assim como recebemos outras figuras que representam os opostos na política", revelou um dos sócios, o brasileiro Murilo Tartaglia, de 35 anos.

Sócios da Casa Moema, a argentina Valentina Caputo, 34, e o brasileiro Murilo Tartaglia, 35 Imagem: Amanda Cotrim/UOL

Foi em Chacarita, bairro portenho de classe média —considerado um dos bairros mais descolados do mundo por revistas de viagens— que o brasileirou escolheu colocar em prática as suas duas paixões: a política e o contato interpessoal, regado a vinhos argentinos e comida brasileira. Transformou sua própria casa em um espaço de encontros, criando o restaurante com sua sócia, a poetisa e modelo argentina Valentina Caputo, 34.

Se, por um lado, o brasileiro é o responsável pela criação do menu gastronômico, colocando muitas vezes a mão na massa, por outro, Valentina colabora com as sugestões e com os contatos junto aos convidados, participando da criação do menu político em parceria com o brasileiro.

O nome casa é inspirado no bairro paulistano onde nasceu Tartaglia. Depois de viver em Londres e Rio de Janeiro, ele escolheu Buenos Aires como morada há 15 anos.