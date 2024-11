Maior povo isolado do mundo se aproxima e gera medo de contato mortal no AC

Pressão no Peru Risco de genocídio

Segundo Priscilla Oliveira, pesquisadora da ONG Survival International, a preocupação é grande porque, do lado peruano, onde o povo Mascho Piro costuma passar mais tempo na região de Madre de Dias, parte do território ficou desprotegido porque após concessões para que empresas fizessem a exploração de madeira dentro do território.

Depois disso, conflitos ocorreram este ano no lado peruano, depois de julho, e depois mais aparições de grupos começaram a ocorrer na borda da área onde vivem.

"Mascho Piro e madeireiros que estão agindo no território já tiveram pelo menos dois conflitos, que resultaram em feridos e mortes. A situação ali no Peru está bem tensa. A gente não pode afirmar com certeza que essas pressões estão fazendo com que eles apareçam no Brasil, mas também não descarto a possibilidade", diz.

Imagem de satélite de um acampamento de madeireiros na Amazônia peruana, onde se acredita que o ataque ocorreu Imagem: Survival Internacional

Por conta desses conflitos, a organização indígena do Peru acionou a CIDH (Comissão Interamericana de Direitos Humanos) com esse caso, e o governo peruano vai responder por violações dos direitos do povo indígena. "A Survival está pedindo que a Funai e autoridades federais trabalhem em conjunto com as autoridades responsáveis do lado peruano", afirma