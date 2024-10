Trump promete punir quem abandonar dólar, tema que está na agenda dos Brics Num gesto que ameaça desencadear uma guerra comercial, o candidato republicano Donald Trump promete, se vencer a eleição nos EUA, aplicar tarifas de 100% contra produtos de países que optem por reduzir o uso do dólar ou abandonar a moeda americana como reserva. O Brasil assume a presidência do Brics em 2025 e tem, em sua agenda, a discussão sobre o uso de moedas locais. Num debate no Economic Club de Chicago, nesta terça-feira (15), o americano defendeu sua proposta de retomar a aplicação de tarifas de importação como maneira de impulsionar a produção nacional americana. Veja o texto completo de Jamil Chade