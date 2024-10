Trump promete punir quem abandonar dólar, tema que está na agenda dos Brics

Em 2025, uma das bandeiras da presidência do Brasil no Brics será o avanço da ideia de criar um mecanismo que permita as trocas comerciais em moedas nacionais, sem passar pelo dólar.

O governo brasileiro sabe das dificuldades que terá e quer impedir que o debate se transforme em uma disputa contra os EUA.

Dentro do governo brasileiro, vozes começam a se movimentar para trabalhar qual seria a agenda do governo Lula quando, no final do ano, o país assumir a presidência do Brics.

Se na presidência russa o tom do Brics tem sido de oposição ao Ocidente e um discurso antissistema, o Brasil quer adotar uma postura de "ponte" entre os emergentes e o G7.

Uma das possibilidades seria destravar o debate sobre a moeda, sem que isso signifique uma afronta às sanções ou às potências ocidentais.

Entre as ideias, circula a possibilidade de criar um grupo de trabalho com a missão de examinar a possibilidade de criar uma unidade de conta, o que poderia ser um embrião de uma moeda comum. A função, durante a presidência brasileira do bloco em 2025, seria então criar um mapa de como desenvolver a ideia e passos concretos para os próximos anos.