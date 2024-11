A declaração de Janja sobre Elon Musk irritou diplomatas de alto escalão da chancelaria brasileira e coloca em risco a tentativa deliberada do Palácio do Planalto e do Itamaraty de não abrir uma frente de tensão com o novo governo americano. Desde a vitória de Donald Trump, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva insistiu que iria manter uma posição pragmática e apontou que, apesar das profundas diferenças, o presidente brasileiro e o ex-chefe da Casa Branca, George W. Bush, tinham conseguido criar uma relação de confiança.