Houve tentativa de chantagear cúpula militar a dar golpe, diz José Dirceu José Dirceu considera que não há como tratar cada um dos casos de distúrbios em Brasília a partir do fim de 2022 como incidentes isolados e alerta que todo o processo foi conduzido por aliados do bolsonarismo para "pressionar e chantagear" a cúpula militar a embarcar num projeto de golpe de Estado. Em entrevista ao UOL, o ex-ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-05) e ex-deputado federal examinou a situação política nacional diante das revelações da Polícia Federal, que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general da reserva Braga Netto, ex-ministro da Defesa, e mais 35 pessoas como suspeitos dos crimes de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Veja o texto completo de Jamil Chade