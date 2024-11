Houve tentativa de chantagear cúpula militar a dar golpe, diz José Dirceu

Não creio. Já vimos o que ocorreu no 8 de Janeiro. Na verdade, tudo isso começa quando Jair Bolsonaro viaja para o exterior. A partir de 12 de dezembro, temos atentados. Tivemos uma tentativa de criar uma instabilidade e isso veio à tona agora. O objetivo é o de fazer com que a maioria das Forças Armadas, o Estado Maior do Exército, apoiasse uma intervenção.

Muitas vezes não se dá o valor devido a um incidente. Alega-se que ele é um fato isolado.

Esses fatos todos mostram que a tentativa deles era sempre a de pressionar, chantagear e convencer os altos mandos militares a apoia-los. Não conseguiram.

O que impediu que o plano de golpe fosse adiante?

A situação internacional. Não havia respaldo. O próprio Joe Biden e o Departamento de Estado norte-americano deixaram claro que tinham que garantir o Estado de Direito no Brasil.

E, dentro do país, nem a grande mídia, nem o setor empresarial, bancos deram apoio. Apenas alguns setores do agronegócio e dos pequenos e médios empresários, varejo, sinalizaram nesse sentido. Nem os partidos políticos de direita queriam, tirando o caso da participação de uma minoria dentro do PL. Não havia condições internas no país, nem nas Forças Armadas.