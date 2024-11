'Fui reconhecido por um devedor no aeroporto de Maceió', revelou Gritzbach O empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), morto a tiros no aeroporto internacional de Guarulhos, contou ao motorista que foi reconhecido assim que desembarcou em Maceió por um homem que lhe devia R$ 6 milhões. A história foi feita por Danilo Lima Silva, 35, motorista de Gritzbach, em depoimento prestado anteontem ao delegado Severino Pereira de Vasconcelos, do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) em São Paulo. Veja o texto completo de Josmar Jozino