Ministro brasileiro é eleito presidente do conselho da ONU Turismo

O ministro do Turismo Celso Sabino foi eleito para um dos cargos mais importante do turismo mundial. A partir de 2025, o país comandará o Conselho Executivo da ONU Turismo. A escolha foi anunciada na noite de quinta-feira, na Colômbia. O ministro brasileiro disputou o cargo com uma representante do Barhein.

Ainda que o país apenas engatinhe na atração do turismo internacional em comparação a destinos como França, Espanha e EUA, a presidência do ministro coincide com o fato de o Brasil receber, em 2025, dois importantes eventos: a cúpula do Brics e a COP 30, a Conferência Mundial do Clima que ocorre em Belém (PA).

Em recentes entrevistas, ele citou que sua meta é a de conseguir que o Brasil registre 10 milhões de turistas estrangeiros a partir de 2027. Na França e Espanha, são mais de 80 milhões hoje.