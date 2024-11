Uma aliança da ex-mulher de um operador de criptomoedas estava entre as 29 peças de joias transportadas de Maceió para São Paulo pelo empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital) assassinado dia 8 no aeroporto internacional de Guarulhos. O operador de criptomoedas devia R$ 6 milhões para Gritzbach, seu desafeto, e quando soube que ele havia desembarcado no aeroporto da capital alagoana, se prontificou em entregar as joias ao credor como parte do pagamento.