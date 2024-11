Joias podem ter sido a 'isca' para localizar empresário morto em aeroporto

Poucos minutos depois o empresário recebeu uma ligação de um homem que lhe devia R$ 6 milhões e outros R$ 70 milhões para Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta, assassinado a tiros em dezembro de 2021 no Tatuapé. Gritzbach foi processado como mandante da morte dele.

O autor da ligação disse a Vinícius que iria pagar parte da dívida em joias e em seguida forneceu a ele o endereço de um restaurante e o nome de um homem que entregaria as peças. O local era um restaurante famoso na orla da praia de São Miguel dos Milagres.

Na terça-feira (5), por volta de 19h30, o motorista e amigo de Vinícius, Danilo Lima Silva, 35, e o soldado militar Samuel Tillvitz da Luz, 29, um dos cinco escoltas contratados pelo empresário, foram buscar a encomenda, mas sem saber qual era o conteúdo, como disseram em depoimento à polícia.

Bilhete é uma das pistas

Depois de ter sido baleado no aeroporto, os pertences de Vinícius foram entregues para um conhecido dele. Em uma das bolsas foi encontrado um pedaço de papel contendo os nomes de um homem e um número de telefone com DDD 082, código de Maceió. A principal suspeita é que o nome que consta no bilhete seja do homem que encontrou com Vinícius no restaurante em São Miguel dos Milagres.

O celular de Vinícius foi apreendido pela polícia. O aparelho vai ser analisado minuciosamente e a perícia deverá apontar o número do aparelho e demais dados de quem ligou para Vinícius. Até ligações feitas do exterior não são descartadas.