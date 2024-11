STF e PF retomam debate de regulamentação das redes após caso das explosões

Os ministros afirmam que os investigadores precisam de mais amparo legal para conseguir na Justiça a retirada de mensagens do ar, a redução de sua disseminação e até avançar nas investigações com medidas de busca e apreensão.

A avaliação é que "é preciso levar a sério as ameaças das redes sociais" e "criar uma cultura de inteligência cibernética" que ainda não existe no Brasil.

O movimento dentro do STF vai em linha com o que foi defendido em público pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Em coletiva de imprensa após as explosões, Rodrigues afirmou que as redes sociais hoje são "terra de ninguém", que "o movimento extremista está muito vivo" e que "é preciso melhorias na legislação".

Horas antes ataque, o chaveiro Francisco Wanderley Luiz publicou no seu perfil no Facebook pistas sobre o atentado.

O projeto de lei das fake news, que regulamenta as redes sociais, está parado no Congresso por resistência da direita e dos partidos do Centrão, que criticam o que chamam de "censura".