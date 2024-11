O DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) apurou que atiradores levaram apenas sete segundos para matar o empresário Antônio Vinícius Gritzbach, 38, delator do PCC (Primeiro Comando da Capital), com 10 tiros de fuzis no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O crime aconteceu no último dia 8. Agentes do departamento disseram à reportagem que a ação foi planejada, ensaiada, sincronizada e contou com a ajuda de algum comparsa dos atiradores que se encontrava no saguão do aeroporto e avisou por telefone celular o exato momento em que a vítima estava do lado de fora, na faixa de pedestres.