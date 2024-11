A Polícia Civil identificou um dos atiradores e também um dos mandantes do assassinato do empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, morto com 10 tiros de fuzis no último dia 8, no terminal 2 do aeroporto internacional de Guarulhos (SP).

Oito dias antes de ser fuzilado por dois homens, Gritzbach denunciou à Corregedoria da Polícia Civil agentes supostamente envolvidos em corrupção. Ele também delatou integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) ao MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).