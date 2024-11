Morte de delator do PCC: Identificados um atirador e um mandante do crime

No cativeiro, os sequestradores, armados com facas, ameaçaram cortá-lo em pedaços. O nome e fotos do suspeito apontado como mandante do assassinato de Gritzbach aparecem em uma denúncia do MP-SP contra integrantes da cúpula do PCC.

Além de ser sido ligado a Cara Preta, o suposto mandante seria responsável pelo tráfico de drogas do PCC quando era subordinado a Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, ambos da cúpula da facção e mortos a tiros em fevereiro de 2018 no Ceará.