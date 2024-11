Morto em Guarulhos delatou policiais 8 dias antes de ataque

Segundo o secretário, o procedimento da Corregedoria foi diferente do que costuma ocorrer normalmente. Eles começaram a apuração ouvindo primeiro o empresário e não os envolvidos no caso. O chefe da pasta não esclareceu a motivação para a alteração.

Derrite anunciou nesta segunda a criação de uma força-tarefa para investigar o ataque, que também matou um motorista de aplicativo. A colunista do UOL Raquel Landim adiantou a informação do grupo de trabalho, que contará com a presença de membros da Polícia Militar e Civil e outros funcionários da SSP-SP. O secretário convidou representantes da Polícia Federal e do Ministério Público para participar de uma reunião de emergência também hoje com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Ele cancelou uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos, para uma conferência de segurança pública.

O secretário também informou que os PMs que faziam a segurança do empresário estão sendo investigados em um IPM (Inquérito Policial Militar). "Terão que explicar o que faziam porque só o simples fato de realizarem serviço extraoficial já configura transgressão disciplinar. Além disso, estavam fazendo isso [escolta] para um indivíduo criminoso." Segundo Derrite, essa investigação já havia sido instaurada há um mês para investigar "não só os que estavam ali [agentes da escolta], mas, eventualmente, outros PMs envolvidos com qualquer indivíduo do PCC".

A escolta feita por PMs foi denunciada por outro policial militar durante uma audiência de instrução em que Gritzbach estava presente no Fórum da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. "Chamou a atenção dele a postura da escolta, que parecia de policiais. Ele fotografou e fez uma denúncia na Corregedoria", disse o secretário.

Os celulares dos policiais militares foram apreendidos e a perícia está extraindo os dados dos aparelhos. Derrite também afirmou que os agentes encontraram material genético no veículo abandonado pelos criminosos. "O armamento vai passar por perícia também. Serão feitos exames de comparação balística das armas apreendidas", explicou.

Durante a entrevista, por diversas vezes, o secretário apontou que nenhuma hipótese é descartada no caso.