Sem Lula e com três ministros do STF: Dino se casa em cerimônia discreta

O ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), quer sair dos holofotes. Pelo menos neste sábado (30), dia em que vai se casar. Segundo interlocutores de Dino, a intenção é que a cerimônia seja discreta. Foram convidados apenas a família dele a da noiva, com quem tem uma relação estável há mais de uma década, e poucos amigos mais próximos

Entre os convidados, estão os ministros do STF Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Não teriam sido convidados nem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nem políticos locais —como o senador José Sarney, do MDB, e o governador do estado, Carlos Brandão, um antigo aliado político com quem Dino teria rompido.

A festa será realizada no fim da tarde de hoje em uma casa de festas localizada em cidade próxima a São Luís. "É uma comemoração familiar, não é uma festa política", disse uma pessoa próxima do ministro.