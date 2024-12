DHPP não esclarece crimes do PCC e fica de fora de força-tarefa da PF e MP O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) — uma das mais importantes unidades da Polícia Civil de São Paulo —, ficou fora da operação deflagrada hoje pela Polícia Federal e Ministério Público Estadual para prender agentes da corporação envolvidos em corrupção. Foram alvos de mandados de prisão um delegado e quatro investigadores da Polícia Civil acusados de envolvimento em corrupção pelo empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, 38, oito dias antes do assassinato dele, ocorrido em 8 de novembro no aeroporto internacional de Guarulhos. Veja o texto completo de Josmar Jozino