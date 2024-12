DHPP não esclarece crimes do PCC e fica de fora de força-tarefa da PF e MP

Japa foi encontrado morto com tiro na cabeça no dia 4 de maio de 2023, dentro de um Toyota Corolla preto, blindado, no subsolo do edifício comercial Castelhana Offices, no Tatuapé. Minutos antes, ele havia mandado pelo celular uma mensagem para a mulher dele: "Cuida bem da nenê. Eu te amo".

O caso ainda é investigado. Alguns fatos intrigam as autoridades. O telefone celular de Japa, um Iphone 14, sumiu. No Corolla havia uma pistola Beretta, 9mm, com 16 cápsulas intactas e do lado de fora outra do mesmo calibre. O motor do veículo estava ligado e a porta do motorista aberta.

Lambança e pedido de prisão de morto

O DHPP também está na estaca zero em relação aos mandantes do assassinato de Gritzbach. Até o momento fforam presos Matheus Augusto de Castro Mota, 34, acusado de dar fuga para Kauê do Amaral Coelho, 33, apontado como o olheiro que viu o empresário sair do terminal 2 do aeroporto e avisou os atiradores, e Matheus Soares Brito, 19, suspeito de ter dado fuga para Kauê até o Rio de Janeiro.

Brito garante que foi até o Rio de ônibus. Um dia antes da prisão dele, PMs da Rota, a pedido do DHPP, prenderam o irmão e o tio do rapaz. A família acusou os militares de" intrujar" munição de fuzis no veículo e numa moto deles. A Justiça mandou soltar ambos e considerou o flagrante ilegal.

Policiais civis classificaram a ação da Rota de lambança. Há informações também de que a força-tarefa liderada pelo DHPP para apurar a morte de Gritzbach teria pedido até mandado de prisão de um homem que morreu em 2011.