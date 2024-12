Polícia faz operação contra máfia chinesa produtora de metanfetamina em SP

Operação leva nome de personagem de Breaking Bad

O nome da operação é Heisemberg, em referência ao pseudônimo do personagem e professor de química Walter White, da série Breaking Bad, que após descobrir um câncer, cria um império da metanfetamina.

Na vida real, Heisemberg foi um físico alemão que ganhou o Prêmio Nobel de 1932 pela descoberta da mecânica quântica. Ele morreu em Munique, na Alemanha, em 1º de fevereiro de 1976, aos 74 anos, vítima de câncer.

Agentes do Denarc explicaram que a metanfetamina, antigamente, era produzida no México para atender o mercado norte-americano. A droga chegava ao Brasil por via área, trazida por traficantes e custava R$ 500 o grama. Os consumidores eram de classe alta.

Os mexicanos sempre tiveram o know-how e alguns deles vieram para São Paulo, onde passaram a fabricar a droga no centro da cidade. Eles vendiam a metanfetamina para os chineses e nigerianos. Esses últimos, no entanto, também começaram a fabricar o produto, mas com qualidade bem inferior.

Os chineses foram pelo mesmo caminho e utilizavam apartamentos para cuidar da produção. Alguns chegaram a ser incendiados por usuários. Com a fabricação em massa, o preço da droga se popularizou e caiu para R$ 60 o grama.