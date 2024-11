Das 20 maiores favelas do Brasil, dez estão na Amazônia Legal, segundo dados do Censo 2022 do IBGE, divulgados nesta sexta (8). Diante da violência, do desemprego e da baixa oferta de serviços públicos no interior, indígenas, ribeirinhos, trabalhadores rurais e moradores de pequenas cidades migram por esperança ou desalento. Mas, nas capitais, se deparam com as milícias e o tráfico, além da falta de estrutura para viver.

Entre as 20 maiores em população, Cidade de Deus/Alfredo Nascimento (4ª), Comunidade São Lucas (7ª), Zumbi dos Palmares/Nova Luz (12ª), Santa Etelvina (13ª), Colônia Terra Nova (15ª) e Grande Vitória (20ª) ficam em Manaus (AM); Baixadas da Estrada Nova Jurunas (9ª) e Baixadas da Condor (14ª), em Belém (PA); e Coroadinho (8ª) e Cidade Olímpica (18ª), em São Luís (MA). Belém é a capital com maior proporção da população vivendo em favelas, com 57,17% do total.