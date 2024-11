Lula não vai à posse de Trump; praxe nos Estados Unidos é mandar embaixador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai comparecer à posse de Donald Trump nos Estados Unidos no dia 20 de janeiro.

O movimento, no entanto, não é qualquer indisposição com o chefe de Estado do Brasil.

Ao contrário de outros países, não faz parte do protocolo americano que as nações sejam representadas por seus presidentes, mas apenas pelos embaixadores locais.