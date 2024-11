Áreas de risco mais que dobraram entre 1985 e 2023 no Brasil, alerta estudo

A região Norte é a que concentra mais favelas: 24% do total.

Em 2023, o Brasil tinha mais de 10 mil favelas e comunidades urbanas, onde vivem 16,6 milhões de pessoas —ou 8% da população.

Os picos de expansão proporcional das favelas no Brasil se deram entre 1999 e 2003 e coincidem com picos de maior desigualdade de renda na série histórica avaliada pelo MapBiomas.

Documento do MapBiomas

Favelas no país Imagem: MapBiomas/Reprodução

Total urbanizado no país

As áreas urbanizadas no Brasil somaram 4,1 milhões de hectares no ano passado (2,4 milhões de hectares a mais que em 1985). Isso equivale a 0,5% do território nacional.