Na comparação com outros debates, o da Globo foi o mais modorrento, não? Desta feita, a candidata Tábata Amaral (PSB) não conseguiu se comportar como a professora que dá pito nos rapazes da fuzarca ou a mulher sábia que chama os adversários, indistintamente, de "marmanjos", como já fez. Eis que no terceiro bloco, ela teve uma espécie de síndrome de abstinência da baixaria. Deu sua contribuição pessoal para romper o que lhe pareceu excesso de bom-mocismo. Ainda que com palavras mais higienizadas, avançou contra Guilherme Boulos com o arsenal que a extrema-direita costuma mobilizar contra as esquerdas. E foi na canela: quem estava ali era o Boulos do PSOL ou o Boulos dos marqueteiros? Seu oponente à esquerda deu uma boa resposta, assistam ao vídeo, e ela não conseguiu disfarçar a sua insatisfação com o comportamento civilizado... da sala. Sem poder distribuir broncas, não podia exercer plenamente a personagem de embates anteriores.